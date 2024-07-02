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Isparta'da Bin 650 Öğretmene Narkotik Eğitimi Verildi

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerler çerçevesinde narkotik ekiplerince bin 650 öğretmene eğitim verildi. Seminerlerde narkotik madde türleri, kullanım aparatları ve kullanım belirtileri anlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerler çerçevesinde narkotik ekiplerince bin 650 öğretmene eğitim verildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24-28 Haziran tarihleri arasında seminer gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminerler çerçevesinde Keçiborlu, Gönen, Atabey, Uluborlu, Senirkent, Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerinde görevli bin 650 öğretmene, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğinde görevli uzman ekiplerce madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde eğitim verildi. Verilen eğitimlerde narkotik madde türleri, kullanım aparatları ve kullanım belirtileri anlatıldı.

Ayrıca, 2024 yılı içerisinde; öğrenci velileri, sağlık çalışanları, öğretmenler, kamu görevlileri, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerden oluşan toplam 16 bin 299 kişiye madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında "Narkorehber", "En iyi Narkotik Polisi; Anne" ve "Narkogençlik" Eğitimi verilerek yine Narkonokta Projesi kapsamında açılan stantlarda toplam 5 bin 815 vatandaşa broşür dağıtılarak madde kullanımıyla mücadele ile ilgili bilgilendirme ve UYUMA aplikasyonunun tanıtımı yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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