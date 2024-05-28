Isparta'da bin 334 şok uygulama sonucunda çok sayıda malzeme ele geçirildi

Isparta'da Asayiş ekiplerince mahalle aralarında bin 334 şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda 22 bin 905 şahıs sorgulanırken çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından mahalle aralarında şok uygulama gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan bin 334 şok uygulamada 22 bin 905 şahıs sorgulandı. Uygulamalar sonucunda 21 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet kurusıkı tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 352 adet fişek ve 18 adet kesici alet ele geçirildi. - ISPARTA