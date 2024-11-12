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Isparta'da Bilgilendirme Faaliyetleri Gerçekleştirildi

Isparta'da Bilgilendirme Faaliyetleri Gerçekleştirildi
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Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme çalışmaları kapsamında 265 vatandaşa ve 37 öğrenciye siber güvenlik, dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı gibi konularda bilgi verildi. Toplamda 7 işyeri, kurum ve okul ziyareti gerçekleştirildi.

Isparta'da çeşitli işyerleri, kurumlar ve okullarda 265 vatandaşa ve 37 öğrenciye bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 4-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 'tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri' kapsamında çeşitli işyerleri, kurumlar ve okullarda bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu süre içinde 7 işyeri, kurum ve okul ziyareti gerçekleştirilerek toplamda 265 vatandaş ve 37 öğrenciye ulaşıldı. Gerçekleştirilen faaliyetlerde "Siber Güvenlik ve Telefon Dolandırıcılığı, Açıktan Hırsızlık, KADES Uygulaması, UYUMA, Emniyet Kemeri Takmanın Önemi, Güvenli İnternet Kullanımı, Akran Zorbalığı, Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları, Polis Ne İş Yapar, Trafikte Doğru Davranış Usulleri" gibi konularda bilgilendirmeler yapılarak farkındalık oluşturuldu. Ayrıca Narkotik Şube Müdürlüğünden temin edilen ve uyuşturucuyla mücadelede etkin bir iletişim kurmayı, güvenilir ve karşılıklı bilgi akışına dayalı bir köprü oluşturmayı hedefleyen NARVAS afişleri, kamu kurumları ve mahalle muhtarlıklarına gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra vatandaşların görebileceği alanlara asıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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