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Isparta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1 kişiye para cezası

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bir kişiye ise para cezası uygulandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası kavgaya karışan ve üzerinde kuru sıkı tabanca ele geçirilen 1 kişiye 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K., Mustafa Ç., ve Hüseyin Ç., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesinin ardından, Hüseyin Ç., Ali K.'yı ve Mustafa Ç.,'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, ekiplerce Mustafa Ç.'nin, üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirilerek 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı ve tabancaya el konuldu. Olayı gerçekleştiren Hüseyin Ç., ise Cumhuriyet savcısı talimatı ile gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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