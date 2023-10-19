Isparta'da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Isparta'da bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Isparta'nın merkeze bağlı İskender Mahallesin 2015 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K., L.Ö. ve S.Ş isimli şahıslar arasında Whatsapp grubunda argolu konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ş isimli şahıs Y.K'yı koltuk altından, L.Ö'yü ise bacağından bıçakla yaraladı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Y.K isimli şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren S.Ş isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA