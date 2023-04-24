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Isparta'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Isparta'da bıçaklı kavga: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Isparta'da gece kulübü önünde çıkan kavgada bir şahsın hayatını kaybettiği olayda, 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Isparta'da gece kulübü önünde çıkan kavgada bir şahsın hayatını kaybettiği olayda, 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Caddesi'ndeki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ali Soyer, B.Ş. ve A.T. ile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş., iddiaya göre Bayram Ali Soyer'i bıçakla yaraladı. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Bayram Ali Soyer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Caddesi Isparta 3. Sayfa Haberler

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