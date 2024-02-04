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Isparta'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

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Isparta'da gece saatlerinde çıkan bir kavgada Şahin Y. bıçakla yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan diğer şahıslar ise polis tarafından yakalandı.

Isparta'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi, 4675 Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Y. (38) ile H.Ç., B.M.Ç. ve M.S arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şahin Y. bacağından ve el bileğinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, H.Ç., B.M.Ç. ve M.S isimli şahıslar ekipler tarafından gözaltına alınırken, yaralı Şahin Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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