Isparta'da Beyaz Eşya Mağazasında Çıkan Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Isparta'da bir beyaz eşya mağazasında çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan kavga, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Mağaza çalışanları ve çift arasında yaşanan kavga anı görüntülerde yer alıyor. Çiftin, mağaza çalışanlarından bazılarından şikayetçi olduğu belirtildi.

Isparta'da bir beyaz eşya mağazasında çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan Kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, H.A. ve M.A. çifti kent merkezindeki bir beyaz eşya mağazasına gitti.

Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle mağaza çalışanları ve çift arasında kavga çıktı.

Kavga anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, M.A'nın mağazaya gelişi, bir mağaza çalışanının M.A'ya yumruk atması ve diğer mağaza çalışanı ile H.A. arasındaki kavga yer alıyor.

Öte yandan çiftin, mağaza çalışanlarının bazılarından şikayetçi olduğu öğrenildi.