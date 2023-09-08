Isparta'da Beyaz Eşya Dolandırıcısı Tutuklandı

Isparta'da kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtan ve dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı. Şüpheli, reklam vererek müşteri çekiyor ve cihazları söküp takarak haksız kazanç sağlıyordu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahsın suç kaydı olduğu ve toplam zararın 35 bin 700 TL olduğu belirlendi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı.

Isparta'da internet sitelerine ücret ödeyerek reklam verip kendilerini beyaz eşya servisi olarak tanıtan ve ikametlerde bakım yapıyormuş gibi cihazları söküp takarak haksız kazanç sağlayan şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda R.Ö isimli şahsın aynı yöntem ile hakkında 18 suç kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şüpheli şahsın 7 farklı dosyanın firarisi olduğu bu olaylardaki toplam zararın 35 bin 700 TL olduğu anlaşıldı. İl Jandarma bölgesinde de benzer suça karıştığı tespit edilen şüpheli gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA