Isparta'da Bayram Öncesi Gıda Güvenliği Denetimleri Artırıldı

Isparta'da bayram öncesinde güvenli gıda teminini sağlamak amacıyla tatlı, pasta ve şekerli mamul üretim yerleri denetlendi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, teknik personeller ile birlikte tatlı, pasta ve şekerli mamullerin üretim yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Bayram öncesi tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi. Denetimlerde işletmelerin fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol edilirken, işletme sahibi ve çalışanlara gıda güvenliği, personel hijyeni ve alınması gereken korunma önlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uygunsuz işletmelere idari yaptırım uygulandı

Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için belirli süre tanındı. Süre sonunda işletmelere tekrar gidilerek gerekli kontroller yapılacak. Ayrıca Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan şikayet bildirimleri doğrultusunda denetimler hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor, gerektiğinde numune alınarak başvuru sahipleri sonuçlar hakkında bilgilendiriliyor. - ISPARTA