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Isparta'da Başbaşı Boş Köpeklerin Keçi Sürüsüne Saldırısı

Isparta'da Başbaşı Boş Köpeklerin Keçi Sürüsüne Saldırısı
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Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde başıboş köpekler, bir keçi sürüsüne saldırdı. Saldırı sonucunda bir keçi telef oldu ve olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Isparta'da başıboş köpekler keçi sürüsüne saldırdı, bir keçi telef oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Çünür Mahallesi'nde yaşanan olayda başıboş köpekler, bir keçi sürüsüne saldırdı. Olayda, keçilerin büyük kısmı ormanlık alana kaçarak kurtulurken, bir keçi köpekler tarafından yakalanarak telef oldu. Saldırı anı, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saniye saniye görüntülenen olayda, sürünün en son sırasından gelen bir keçi, yaklaşık 10 adet köpek tarafından parçalandı. Olayı kaydeden vatandaş, şaşkınlığını "Keçiyi yediler" diyerek dile getirdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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