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Isparta'da Bandrolsüz 60 Bin Makaron Ele Geçirildi

Isparta'da Bandrolsüz 60 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Isparta'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak olarak getirilen 60 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 60 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Çevre illerden Isparta'ya kaçak makaron getirileceğine dair istihbarat üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Mart'ta 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, bandrolsüz 60 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen makaronlara el konuldu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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