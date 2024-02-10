Isparta'da Balkon Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde balkona bırakılan soba kovasından çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Eski mahalle Darakçı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'ncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tahir I.'ya ait dairenin balkonuna bırakılan soba kovasından çıkan kıvılcımlar tutuştu. Dairedeki yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. - ISPARTA