Haberler

Isparta'da evin bacasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Isparta'da evin bacasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Vatan Mahallesi'nde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı ancak evde maddi hasar meydana geldi.

Isparta'da bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Isparta'nın Vatan Mahallesi'nde bulunan bir evin bacasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeref D.'ye ait evin bacasından yoğun dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, bacada çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sayesinde büyümeden söndürüldü. Öte yandan, olayda şans eseri yaralanan olmadığı, evde ise maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek