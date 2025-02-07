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Isparta'da Baca Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'da Baca Yangını Kontrol Altına Alındı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi fakat yaralanan olmadı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.40 sıralarında Çarşı Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede yanan sobadan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden ev sahipleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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