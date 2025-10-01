Isparta'da Ateşli Silah Kaçakçılığından Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da düzenlenen operasyonda ateşli silah ve mermi kaçakçılığı suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda, "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, dün gerçekleştirilen koordineli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA