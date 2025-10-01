Haberler

Isparta'da Ateşli Silah Kaçakçılığından Aranan Şahıs Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda, "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, dün gerçekleştirilen koordineli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
