Isparta'da Asayiş Uygulaması: 121 Şahıs ve 37 Araç Denetlendi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği 1 saatlik asayiş uygulamasında 121 şahıs ve 37 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere idari para cezası kesildi.
Isparta'da gerçekleştirilen 1 saatlik asayiş uygulamasında 121 şahıs ile 37 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün akşam saat 22.00 - 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 121 şahıs ile 37 araç ve sürücüsü denetime tabi tutuldu. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulanırken, genel asayişin sağlanması adına denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa