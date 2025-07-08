Isparta'da Asayiş Uygulamalarında 5 Şahıs Yakalandı, Tüfek Ele Geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün 24 saat içerisinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, 5 bin 899 şahıs sorgulandı, 5 aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde geçtiğimiz gün 24 saat içerisinde asayiş ve huzur denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 5 bin 899 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken, trafik uygulamalarında 3 bin 41 araç kontrol edildi. Kusurlu görülen 334 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA