Isparta'da Asayiş Uygulamalarında 5 Şahıs Yakalandı, Tüfek Ele Geçirildi

Isparta'da Asayiş Uygulamalarında 5 Şahıs Yakalandı, Tüfek Ele Geçirildi
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5 bin 899 şahıs sorgulandı, 5 aranan şahıs yakalandı ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün 24 saat içerisinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, 5 bin 899 şahıs sorgulandı, 5 aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde geçtiğimiz gün 24 saat içerisinde asayiş ve huzur denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 5 bin 899 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken, trafik uygulamalarında 3 bin 41 araç kontrol edildi. Kusurlu görülen 334 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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