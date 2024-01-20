Isparta'da aranan şahıs yakalandı

Isparta'da 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, Yunus Timlerince yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince gerçekleştirilen şok uygulamada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.E.A yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA