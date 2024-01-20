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Isparta'da aranan şahıs yakalandı

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan aranan F.E.A yakalandı.

Isparta'da 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, Yunus Timlerince yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince gerçekleştirilen şok uygulamada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.E.A yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Isparta Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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