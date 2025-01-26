Isparta'da Alkol Etkisiyle İntihar Girişiminde Bulunan Kadın Kurtarıldı

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde alkol aldıktan sonra bir apartmanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulunan kadın, ekiplerin müdahalesiyle uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek kurtarıldı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Şarkikarağaç ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. 30 yaşındaki H.K.G., alkol aldıktan sonra 4 katlı bir apartmanın en üst katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri olası bir düşme durumuna karşı hava yastığı açtı. Uzun süren ikna çabalarının ardından H.K.G., polis ekiplerince sakinleştirilerek bulunduğu yerden indirildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavisi yapılan kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ISPARTA