Isparta'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde akrabalar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı ve 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da akrabalar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen Azad D. (19), Mert D. (18), H.D. (14) ve A.D. (27) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.D. göğsünden bıçaklanarak yaralandı. İhbarla birlikte bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.D. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılırken kavgaya karışan Azad D. ve Mert D. gözaltına alındı. - ISPARTA