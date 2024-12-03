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Isparta'da Ahşap Evde Yangın

Isparta'da Ahşap Evde Yangın
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni olarak elektrik panosundaki arıza gösteriliyor.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü.

Yangın, dün akşam saat 21.25 sıralarında Yalvaç ilçesi Görgü Bayram Mahallesi Petek Çeşme Sokak'ta bulunan ahşap bir evin üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz D.'ye ait ahşap bir evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleli, yükselen alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, hızlı müdahale sayesinde yangını kontrol altına aldı. Evde küçük çaplı zararın oluştuğu yangında, yanan bazı eşyalar pencereden sokağa atılarak kepçe yardımıyla alındı.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmadı. İlk incelemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik panosundaki bir arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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