Isparta'da Ahırda Saldırıya Uğrayan Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir kişi, ahırda yaklaşık 1 tonluk dananın saldırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Eğirdir ilçesi Ağılköy köyünde dün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ahıra giren Muhammed Alçı'ya (52) yaklaşık 1 tonluk olduğu belirtilen bir dana saldırdı. Alçı, hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA