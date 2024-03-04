Isparta'da Ağır Hasarlı Araç Operasyonu

Isparta'da ağır hasarlı araçların şase numaralarını yurt dışından getirilen araçlara takarak, bu araçları satan şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem yapılırken, ele geçirilen araçlar Isparta Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafiğe çıkamayacak derecede ağır hasarlı farklı markalara ait üç aracın kısa sürede trafiğe çıkartıldığının tespit edilmesi üzerine Asayis Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından bulunan söz konusu otomobillerde yapılan kriminal inceleme sonucunda başka il plakalarına tescilli, trafiğe çıkamayacak derecede ağır hasarlı araçların aynı marka ve modeldeki benzerlerinin yurt dışından getirildiği ve şase numaralarının bu araçlara takılarak yurt içinde satışlarının yapıldığı, satış sırasında Isparta plakasına tescillerinin yaptırıldığı tespit edildi. Araç alım-satım işlemlerini yapan şahıslar hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde adli işlem yapıldı. Ele geçirilen araçlar ise Isparta Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. - ISPARTA