Isparta'da Afgan uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçakla kavgada 2 kişi yaralandı
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Isparta'da, aralarında husumet bulunan Afgan uyruklu bir kişiyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından saldırgan tarafından bıçaklanan Y.T. ve F.T. isimli kardeşler yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.
Isparta'da Afgan uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçakla kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.T. ve F.T. kardeşler, aralarında husumet bulunan Afgan uyruklu bir kişiyle Valilik önünde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T. ve F.T'yi bıçakla yaralayan saldırgan kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.