Isparta'da Afgan uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçakla kavgada 2 kişi yaralandı

Isparta'da, aralarında husumet bulunan Afgan uyruklu bir kişiyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından saldırgan tarafından bıçaklanan Y.T. ve F.T. isimli kardeşler yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.