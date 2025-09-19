Isparta'da Abartı Egzozlu Araçlara Denetim: 26 Ceza Kesildi
Isparta'da gerçekleştirilen denetimlerde, 81 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 26 araca idari para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, abartı egzozlu araçlara ve modifiye araçlara yönelik sıkı bir denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde kent genelinde 10 farklı noktada abartı egzozlu araç, motosiklet ve modifiye araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 173 şahıs ile 81 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 26 araç ve sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa