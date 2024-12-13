Isparta'da Abartı Egzoz ve Modifiyeli Araçlara Denetim

Isparta'da çevreyi rahatsız eden abartı egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik denetimlerde, 19 sürücüye idari para cezası uygulanırken, teknik eksiklikleri tespit edilen 7 araç trafikten men edildi.

Isparta'da çevreyi rahatsız eden abartı egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik denetimler, trafik ekiplerinin çalışmalarıyla devam ediyor. 12 Aralık 2024 akşamı saat 21.00'de gerçekleştirilen uygulamada, toplam 105 şahıs ve 87 araç ile sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında kusurlu bulunan 19 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, çevreye rahatsızlık veren ve teknik eksiklikleri tespit edilen 7 araç trafikten men edildi.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine başlatılan bu denetimlerin, halkın huzurunu ve trafik güvenliğini sağlama hedefiyle aralıksız devam edeceği belirtildi. - ISPARTA