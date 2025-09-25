Isparta'da Abartı Egzoz ve Modifiye Araç Denetimi: 22 Araca Ceza Kesildi

Isparta polis ekiplerince gerçekleştirilen abartı egzoz, motosiklet ve modifiye araç uygulamasında 22 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde kent genelinde abartı egzoz, motosiklet ve modifiye araçlara yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Uygulama; Gökçay Kavşağı, Emre Mahallesi, Modernevler Mahallesi, Sav Kasabası, Yeniyüzyıl Mahallesi, Aypa Kavşağı ve Eski Otogar Kavşağı noktalarında hayata geçirildi. Toplamda 28 ekip ve 64 personelin katıldığı uygulamada: 152 şahıs sorgulandı, 74 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan 22 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik ihlallerinden dolayı idari para cezası uygulandı. - ISPARTA