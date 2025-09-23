Isparta'da Abartı Egzoz ve Modifiye Araç Denetimi

Isparta polis ekiplerince yapılan abartı egzoz, motosiklet ve modifiye araç uygulamasında 164 kişi ve 128 araç denetlendi. Kusurlu bulunan 17 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün akşam saatlerinde şehir genelinde abartı egzoz, motosiklet ve modifiye araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. 10 farklı noktada, 28 ekip ve 64 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde toplam 164 şahıs ile 128 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Aynı zamanda trafik kurallarını ihlal eden ve çeşitli kusurları bulunan 17 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimlerde 1 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA