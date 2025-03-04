Isparta'da 71 Yaşındaki Adam Otel Odasında Ölü Bulundu

Isparta'da 71 yaşındaki bir adam, otel odasında ölü bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Olay, 13.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi, Matbaalar Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 yıldır otel odasında yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan 71 yaşındaki Veysel Akbaş'ın odasına giren otel görevlileri, Akbaş'ı yatak üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Veysel Akbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Akbaş'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA