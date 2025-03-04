Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

Cenazeye damga vuran an
Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat

Bilirkişi davasında 5 gazeteci için karar verildi
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

Isparta'da 71 Yaşındaki Adam Otel Odasında Ölü Bulundu

Isparta'da 71 Yaşındaki Adam Otel Odasında Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da, otel odasında yalnız yaşayan 71 yaşındaki Veysel Akbaş, hareketsiz halde bulundu. Olayın ardından yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği tespit edilen Akbaş'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Isparta'da 71 yaşındaki bir adam, otel odasında ölü bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Olay, 13.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi, Matbaalar Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 yıldır otel odasında yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan 71 yaşındaki Veysel Akbaş'ın odasına giren otel görevlileri, Akbaş'ı yatak üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Veysel Akbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Akbaş'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'de otomotiv sektörü yeni bir rekora imza attı
img

Bilirkişi davasında 5 gazeteci için karar verildi
img

Büyük savaş planını hazırladılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu

Belgrad didik didik aranıyor! Ece Gürel'den ilk iz bulundu
Bitcoin yatırımcılarına kötü haber: Nasdaq düşüşü kripto piyasasını vuruyor

Nasdaq düşüşü kripto piyasasını vuruyor
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor
Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

Başkan "Haberim yok" diyor ama 100 milyonluk yolsuzluk yazışmalarda
Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'a operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.