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Isparta'da 50 Bin TL Değerinde Eşya Çalındı, Şüpheli Yakalandı

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Isparta'da bir evden 50 bin TL değerinde eşya ve ziynet eşyası çalan şahıs, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde yakalandı.

Isparta'da bir evden 50 bin TL değerinde eşya ve ziynet eşyası çalan şahıs, 116 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi ve 8 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Şüphelinin ev çevresinde keşif yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Ocak'ta gece saatlerinde Turan Mahallesi'nde ev sahipleri olmadığı sırada dubleks dairenin birinci katının penceresini tornavida ile açarak içeri giren hırsız ya da hırsızlar, 50 bin TL değerinde şahsi ve ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 116 saatlik kamera incelemeleri ve 8 kilometrelik takip sonucunda şüpheli M.D'nin kaldığı adresi tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli M.D., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ev çevresinde keşif yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin evin çevresinde 5 defa dolanarak keşif yaptığı, başında

kapüşon, yüzünde maske, elinde siyah eldiven bulunduğu görüldü. Görüntülerde şüphelinin arkasını kontrol ederek uzaklaştığı an ve eve girişi de yer aldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Güvenlik Cezaevi Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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