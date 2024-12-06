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Isparta'da 4 Katlı Binada Yangın Korkuttu

Isparta'da 4 Katlı Binada Yangın Korkuttu
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Isparta'nın Bağlar Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi, yaralanan veya ölen olmadı.

Isparta'nın Bağlar Mahallesi'nde, 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Bağlar Mahallesi 2712 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangının ardından binada uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yangında evin bir bölümü tamamen kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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