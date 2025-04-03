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Isparta'da 4 Günlük Trafik Denetiminde 1605 Cezai İşlem Uygulandı

Isparta'da 4 Günlük Trafik Denetiminde 1605 Cezai İşlem Uygulandı
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Isparta'da gerçekleştirilen 4 günlük trafik denetimlerinde, 7 bin 707 araç ve sürücü kontrol edildi. Hız ihlali, kask ve emniyet kemeri gibi kural ihlalleri nedeniyle toplamda 1605 sürücüye ceza kesildi.

Isparta'da 4 günlük trafik denetimlerinde 7 bin 707 araç ve sürücü kontrol edildi. Hız ihlali, kask ve emniyet kemeri kullanmama gibi çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle toplam bin 605 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Isparta'da 29 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 7 bin 707 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında hız ihlali yapan 769 sürücüye, kask takmayan 24 motosiklet sürücüsüne ve emniyet kemeri kullanmayan 324 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekipler, toplamda bin 605 sürücünün çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle cezalandırıldığını belirtti. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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