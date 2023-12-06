Isparta'da 35 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Isparta'da 35 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ile Hırsızlık" suçlarından 35 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası ile aranan V.D.D. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA