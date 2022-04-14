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Isparta'da 34 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Isparta'da 34 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Isparta'da 34 yaşındaki Okan Tufan yaşadığı dairede cansız halde bulundu.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da 34 yaşındaki Okan Tufan yaşadığı dairede cansız halde bulundu.

Olay, Pirimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okutmanlık görevi yapan 34 yaşındaki Okan Tufan, bir gece önce babasıyla birlikte sabah işe gitmek için anlaştı. Sabah saatlerinde Tufan'a ulaşamayan babası, bunun üzerine oğlunun arkadaşından yardım istedi. Okan Tufan'ın arkadaşı ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek daireye girdiğinde ise Okan Tufan'ın yatağında hareketsiz olarak yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Okan Tufan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Okan Tufan'ın cansız bedeni asıl ölüm sebebinin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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