Isparta'da 27 Aranan Şahıs Yakalandı
Isparta'da 07-11 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, ağır suçlardan hüküm giymiş 27 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yakalananlar arasında kasten yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan ceza almış kişiler bulunuyor.
Isparta'da 4 günde yapılan çeşitli operasyonlarda, aralarında ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin de bulunduğu toplam 27 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 07-11 Nisan 2025 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 27 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Yapılan çalışmalarda, 8 ayrı dosyadan toplam 16 yıl 7 ay 24 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 7 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık, dolandırıcılık ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından toplam 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Yağma suçundan 3 yıl 20 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, çeşitli suçlardan aranan toplam 23 şahıs olmak üzere 27 aranan şahıs yakalandı. - ISPARTA