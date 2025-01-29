Isparta'da 24 Saatte Yapılan Denetimlerde 11 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince 24 saat içinde yapılan denetimlerde 3 bin 797 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 11 aranan şahıs yakalandı ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 2 bin 424 araç kontrol edilirken, 386 sürücüye ceza kesildi, 6 araç trafikten men edildi ve 6 kişiye adli işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 3 bin 797 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler sırasında 11 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

386 araç ve sürücüsüne cezai işlem

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 2 bin 424 araç denetlendi. Kurallara uymayan 386 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, eksiklikleri tespit edilen 6 araç trafikten men edildi. Öte yandan, denetimler kapsamında 6 şahsa adli işlem yapıldığı bildirildi. - ISPARTA