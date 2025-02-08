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Isparta'da 24 Saatte Güven ve Huzur Denetimi: 3 Aranan Yakalandı

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, '24 Saatte Güven ve Huzur' denetimlerinde 4 bin 492 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı, 3 aranan şahıs yakayı ele geçirdi ve 2 bin 620 araç kontrol edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "24 Saatte Güven ve Huzur" denetimlerinde 4 bin 492 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 3 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 2 bin 620 araç denetlendi ve 345 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen "24 Saatte Güven ve Huzur" denetimlerinde binlerce şahıs ve araç kontrol edildi. Ekipler, son 24 saatte yapılan denetimlerde 4 bin 492 şahsın kimlik bilgilerini sorguladı. Çalışmalar kapsamında 3 aranan şahıs yakalanırken, 2 bin 620 araç denetime tabi tutuldu. Kurallara uymayan 345 sürücüye ise idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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