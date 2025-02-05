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Isparta'da 24 Saatlik Güven ve Huzur Denetimleri

Isparta'da 24 Saatlik Güven ve Huzur Denetimleri
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 24 saatlik denetimlerde 4 bin 91 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı ve 6 aranan şahsı yakaladı. Trafik kontrollerinde 2 bin 801 araç denetlendi, 294 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 24 saatlik denetimlerde, 4 bin 91 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi, 6 aranan şahıs yakalandı. Trafik kontrollerinde 2 bin 801 araç denetlenirken, 294 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Asayiş Şube Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen '24 Saatte Güven ve Huzur Denetimleri' kapsamında, toplam 4 bin 91 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimler sırasında 6 aranan şahıs yakalanırken, trafik kontrollerinde 2 bin 801 araç denetlendi. Ekipler, kurallara uymayan 294 sürücüye idari para cezası uygularken, halkın güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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