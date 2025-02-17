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Isparta'da 24 Saatlik Denetimlerde 2 Aranan Şahıs Yakalandı

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Isparta'da gerçekleştirilen 24 saatlik denetimlerde 5 bin 293 şahıs sorgulanırken, 2 aranan şahıs yakalandı. Emniyet müdürlüğü 2 bin 858 aracı kontrol etti ve 344 sürücüye idari para cezası uyguladı.

Isparta'da 24 saatlik denetimlerde 5 bin 293 şahıs sorgulanırken, 2 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 24 saatlik denetimlerde geniş çaplı kontroller yapıldı. Denetimlerde 5 bin 293 şahıs sorgulandı, 2 aranan şahıs yakalandı. 2 bin 858 araç kontrol edildi. 344 sürücüye idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, halkın güvenliği ve trafik düzeninin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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