Isparta'da 20 Günde 21 Bin 703 Sürücüye Ceza Kesildi

Isparta'da 20 günde 21 bin 703 sürücüye cezai işlem uygulandı, 568 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 günde 32 bin 402 araç kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali yapan toplam 21 bin 8 araç ve sürücüye işlem yapıldı, 470 araç trafikten men edildi. Ayrıca trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda bin 717 motosiklet de denetlendi. Bu kapsamda, 695 motosiklet sürücüsüne işlem yapılırken, 98 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerde; 263 sürücüye makas, ters yön ve şerit ihlali, 13 sürücüye abartılı egzoz kullanımı, 105 sürücüye alkollü araç kullanımı, 853 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 22 sürücüye plakasız tescilli araç kullanımı, 4 sürücüye drift yapmak, 112 sürücüye modifiyeli araç kullanımı, 113 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 181 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanımı, 405 sürücüye fenni muayenesiz araç kullanımı ve 62 sürücüye sigortasız araç kullanımı nedeniyle işlem yapıldı. Ayrıca, 15 bin 804 sürücü hız ihlali, 654 sürücü kırmızı ışık ihlali, 231 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanımı, 295 motosiklet sürücüsü kask takmamak, bin 100 sürücü hatalı veya yasak park yapmak ve bin 781 sürücü diğer kural ihlalleri gerekçesiyle cezalandırıldı. - ISPARTA