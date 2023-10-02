Isparta'da 2 kişiyi kişi tabanca ve bıçakla yaralayan şahıslar tutuklandı

ISPARTA - Isparta'da dün akşam saatlerinde 2 kişiyi tabanca ve bıçakla yaralayan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün akşam saatlerinde, merkeze bağlı Deregümü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.Ö. ve S.Ö. isimli şüpheliler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıkları R.A. ve R.O.'yu tabanca ve bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında karın bölgesinden bıçak ile sağ ayağından tabanca ile vurulan R.A. ile elinde kırık oluşan R.O. ambulans ile SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından Deregümü köyünde yakalanarak gözaltına alınan Hüseyin Özbay ve Selim Özbay çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.