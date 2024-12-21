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Isparta'da 2 Bin 85 Öğrenciye Güvenlik Eğitimi Verildi

Isparta'da 2 Bin 85 Öğrenciye Güvenlik Eğitimi Verildi
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 8 okulda düzenlediği bilgilendirme faaliyetleriyle 2 bin 85 öğrenciye siber güvenlik, dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı gibi konularda eğitimler verdi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 okulda düzenledikleri bilgilendirme faaliyetleriyle 2 bin 85 öğrenciye çeşitli konularda eğitim verdi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 okulda düzenledikleri bilgilendirme faaliyetleriyle 2 bin 85 öğrenciye çeşitli konularda eğitim verdi. Eğitimlerde, "Siber Güvenlik ve Telefon Dolandırıcılığı, KADES ve UYUMA Uygulamaları, Emniyet Kemeri Takmanın Önemi, Güvenli İnternet Kullanımı, Akran Zorbalığı ve Yasal Süreçleri, Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları, Trafikte Doğru Davranış Usulleri" gibi konular ele alındı. Ayrıca öğrencilere "Polis Ne İş Yapar?" başlığı altında emniyetin görevleri hakkında bilgi aktarıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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