Isparta'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs yakalandı

Isparta'da gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik 23 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda şüpheli 5 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramada; 3 bin 435 kullanımlık halüsinojen madde, 21 kök kenevir bitkisi, 0,65 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda aparat ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA