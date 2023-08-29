Isparta'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs yakalandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 5 şahıs yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirildi.
Isparta'da gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik 23 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda şüpheli 5 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramada; 3 bin 435 kullanımlık halüsinojen madde, 21 kök kenevir bitkisi, 0,65 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda aparat ele geçirildi.
Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA