Isparta'da 19 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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Isparta'da uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve hükümlü/tutuklunun kaçması suçundan 19 yıl hapis cezası ile aranan S.T. isimli şahıs, ikametinin penceresinden kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı.
Isparta'da 19 yıl, 6 ay, 20 gün hapis cezası ile aranan şahıs ikametinin penceresinden kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve hükümlü/tutuklunun kaçması suçundan 19 yıl, 6 ay, 20 gün hapis cezası ile aranan S.T. isimli şahıs, bulunduğu ikametin arka kısmındaki pencereden kaçmaya çalışırken yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa