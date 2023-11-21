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Isparta'da 19 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Isparta'da uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve hükümlü/tutuklunun kaçması suçundan 19 yıl hapis cezası ile aranan S.T. isimli şahıs, ikametinin penceresinden kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı.