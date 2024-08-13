Isparta'da 17 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Isparta'da cezaevi firarisi olan ve çeşitli suçlardan 17 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucunda; cezaevi firarisi olan ve hırsızlık suçundan 17 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası ile aranan D.Ç. isimli kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA