Isparta'da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Isparta'da uyuşturucudan 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak istihbari çalışma ve takip yürüttü. Çalışma neticesinde; 24 Haziran'da "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.T. isimli şahıs, JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından saklandığı yerde yakalanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa