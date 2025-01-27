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Isparta'da 15 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Isparta'da 15 Tarihi Eser Ele Geçirildi
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Isparta'da jandarma, tarihi eserleri korumaya yönelik düzenlediği operasyonda 15 adet tarihi eser ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 15 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Gönen ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 15 adet tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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