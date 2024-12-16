Isparta'da 14 Yıl Cezası Olan Firari Yakalandı
Isparta'da 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan N.Ö. polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Isparta'da 14 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan firari şahıs polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile aranan N.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa