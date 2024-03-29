Isparta'da 123 litre kaçak alkol ele geçirildi

Isparta'da jandarma ekiplerince kaçakçılık ve kaçakçılarla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 123 litre kaçak alkol ele geçirilerek 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Antalya'dan Isparta'ya 1 şahsın kaçak alkol getirerek satış yaptığı bilgisi alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık ve kaçakçılarla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Gönen ilçesinde 1 şahsın bulunduğu araçta yapılan arama neticesinde bandrolsüz 90 litre viski, 19 litre rakı ve 14 litre vodka olmak üzere toplam 123 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak ele geçirilen içkilere el konuldu. - ISPARTA